Украинцы подали первые заявки на программу СвітлоДІМ — когда ожидать выплаты

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже подали первые заявки по программе СвітлоДІМ, часть из которых уже одобрены. Первые выплаты обещают прислать в течение 48 часов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Программа СвітлоДІМ

Кулеба рассказал, что комиссия по рассмотрению заявок заседает ежедневно, чтобы принимать решения. По его словам, часть из них требует доработки. В подобных ситуациях районные государственные администрации будут контактировать с заявителями, чтобы помочь устранить неточности и повторно подать необходимые документы.

Министр отметил, что целью программы является реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания.

"На сегодня открыть специальный счет для участия в программе можно в "Ощадбанке", "Райффайзен Банк" и "Укргазбанке". Мы активно работаем с банками над расширением перечня банков-партнеров", — рассказал Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, Кулеба объяснил, как работает программа СвітлоДІМ, которая предусматривает помощь от 100 000 до 300 000 грн на автономное электропитание.

А недавно министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о новых шагах для укрепления энергетики Украины.