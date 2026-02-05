Украинцы подали первые заявки на программу СвітлоДІМ — когда ожидать выплаты

Украинцы подали первые заявки СвітлоДІМ — когда поступят выплаты
Украинцы уже подали первые заявки по программе СвітлоДІМ, часть из которых уже одобрены. Первые выплаты обещают прислать в течение 48 часов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.
Программа СвітлоДІМ
Кулеба рассказал, что комиссия по рассмотрению заявок заседает ежедневно, чтобы принимать решения. По его словам, часть из них требует доработки. В подобных ситуациях районные государственные администрации будут контактировать с заявителями, чтобы помочь устранить неточности и повторно подать необходимые документы.
Министр отметил, что целью программы является реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания.
"На сегодня открыть специальный счет для участия в программе можно в "Ощадбанке", "Райффайзен Банк" и "Укргазбанке". Мы активно работаем с банками над расширением перечня банков-партнеров", — рассказал Кулеба.
