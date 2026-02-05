Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцы подали первые заявки СвітлоДІМ — когда поступят выплаты

Украинцы подали первые заявки СвітлоДІМ — когда поступят выплаты

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 22:34
Украинцы подали первые заявки на программу СвітлоДІМ — когда ожидать выплаты
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже подали первые заявки по программе СвітлоДІМ, часть из которых уже одобрены. Первые выплаты обещают прислать в течение 48 часов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Программа СвітлоДІМ

Кулеба рассказал, что комиссия по рассмотрению заявок заседает ежедневно, чтобы принимать решения. По его словам, часть из них требует доработки. В подобных ситуациях районные государственные администрации будут контактировать с заявителями, чтобы помочь устранить неточности и повторно подать необходимые документы.

Министр отметил, что целью программы является реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания.

"На сегодня открыть специальный счет для участия в программе можно в "Ощадбанке", "Райффайзен Банк" и "Укргазбанке". Мы активно работаем с банками над расширением перечня банков-партнеров", — рассказал Кулеба.

null
Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, Кулеба объяснил, как работает программа СвітлоДІМ, которая предусматривает помощь от 100 000 до 300 000 грн на автономное электропитание.

А недавно министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о новых шагах для укрепления энергетики Украины.

электроэнергия деньги Украина электроснабжение свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации