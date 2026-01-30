Видео
Україна
Видео

СвітлоДІМ уже принимает заявки — что это за программа

СвітлоДІМ уже принимает заявки — что это за программа

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:18
СвітлоДІМ — что предусматривает программа и как она работает
Палатки гуманитарной помощи в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине уже заработала и принимает заявки программа СвітлоДІМ. Сейчас она работает только в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram 30 января.

Читайте также:

Что предусматривает программа СвітлоДІМ

Кулеба пояснил, что это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирным домам на установку резервного питания — чтобы в случае отключений были свет, тепло, вода и связь.

Жители Киева и Киевской области могут получить от 100 000 до 300 000 грн на автономное электропитание для дома. С условиями программы можно ознакомиться на сайте.

"После верификации заявок средства будут перечисляться заявителям в течение 48 часов. Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области", — отметил министр.

Напомним, ранее Кудрицкий ответил, будут ли выключать свет при теплой погоде. Это возможно, если РФ будет атаковать энергообъекты Украины.

Также эксперт предупредил украинцев об очередных аварийных обесточиваниях. По его словам, они могут произойти уже на этих выходных и на следующей неделе.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
