СвітлоДІМ — что предусматривает программа и как она работает

Палатки гуманитарной помощи в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине уже заработала и принимает заявки программа СвітлоДІМ. Сейчас она работает только в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram 30 января.

Что предусматривает программа СвітлоДІМ

Кулеба пояснил, что это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирным домам на установку резервного питания — чтобы в случае отключений были свет, тепло, вода и связь.

Жители Киева и Киевской области могут получить от 100 000 до 300 000 грн на автономное электропитание для дома. С условиями программы можно ознакомиться на сайте.

"После верификации заявок средства будут перечисляться заявителям в течение 48 часов. Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области", — отметил министр.

