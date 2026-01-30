Видео
Главная Новости дня Кудрицкий ответил, будут ли выключать свет при теплой погоде

Кудрицкий ответил, будут ли выключать свет при теплой погоде

Дата публикации 30 января 2026 17:14
Кудрицкий объяснил, почему возможны отключения света в Украине в теплую погоду
Владимир Кудрицкий. Фото: "РБК-Украина"

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, будут ли в теплую погоду вводить графики отключения света. По его словам, это произойдет, если российские оккупанты продолжат атаковать энергообъекты Украины с такой же интенсивностью.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал в рамках панельной дискуссии "Новой страны", передает "Цензор.НЕТ" в пятницу, 30 января.

Отключения света в Украине

Кудрицкий отметил, что графики не будут такими в теплую погоду, как сейчас.

"То есть они будут более-менее умеренными. Если россияне оценят, что эффективность этих атак не сопоставима с тем ресурсом, который они на них тратят, а они только на шахедную программу до триллиона рублей выбрасывают каждый год, это 3% этого их бюджета, то они могут временно эти обстрелы прекратить, поскольку у них ниже эффективность, чем зимой", — говорит он.

Бывший председатель правления "Укрэнерго" рассказал, что худшая ситуация была в 2022 году, когда на несколько часов энергосистема страны оказалась в полном блэкауте.

"Тогда диспетчеры "Укрэнерго" собрали систему за 13 часов. Но самое главное, что после того таких ситуаций не было допущено, и система, даже с супер острым дефицитом, когда потреблять хотелось бы 18 тысяч гигаватт, а доступных для производства только 11, тем не менее находится под контролем, хотя и с очень большим дискомфортом для потребителей и для бизнеса", — подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, сейчас в энергосистеме Украины работает 15-17 электростанций. Они обеспечивают до 90% всего производства. Их системно атакуют россияне, поэтому сохраняется дефицит.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль провел оперативное совещание с энергетиками по ситуации со светом в Киеве.

А эксперт Руслан Черный предупредил о возможных аварийных отключениях света в Украине уже в эти выходные.

Украина Укрэнерго отключения света Владимир Кудрицкий графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
