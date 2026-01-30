Кудрицький пояснив, чому можливі відключення світла в Україні в теплу погоду

Володимир Кудрицький. Фото: "РБК-Україна"

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чи будуть в теплу погоду запроваджувати графіки відключення світла. За його словами, це станеться, якщо російські окупанти продовжать атакувати енергообʼєкти Україну з такою ж інтенсивністю.

Про це Володимир Кудрицький сказав в рамках панельної дискусії "Нової країни", передає "Цензор.НЕТ" у пʼятницю, 30 січня.

Кудрицький зауважив, що графіки не будуть такими в теплу погоду, як зараз.

"Тобто вони будуть більш-менш помірними. Якщо росіяни оцінять, що ефективність цих атак не співставна з тим ресурсом, який вони на них витрачають, а вони тільки на шахедну програму до трильйона рублів викидають кожен рік, це 3% цього їхнього бюджету, то вони можуть тимчасово ці обстріли припинити, оскільки в них нижча ефективність, ніж взимку", — каже він.

Колишній голова правління "Укренерго" розповів, що найгірша ситуація була в 2022 році, коли на декілька годин енергосистема країни опинилася в повному блекауті.

"Тоді диспетчери "Укренерго" зібрали систему за 13 годин. Але найголовніше, що після того таких ситуацій не було допущено, і система, навіть із супер гострим дефіцитом, коли споживати хотілося б 18 тисяч гігаватів, а є доступних для виробництва тільки 11, тим не менше перебуває під контролем, хоч і з дуже великим дискомфортом для споживачів і для бізнесу", — наголосив він.

За словами Кудрицького, наразі в енергосистемі України працює 15-17 електростанцій. Вони забезпечують до 90% всього виробництва. Їх системно атакують росіяни, тому зберігається дефіцит.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль провів оперативну нараду з енергетиками щодо ситуації зі світлом в Києві.

А експерт Руслан Чорний попередив про можливі аварійні відключення світла в Україні вже цими вихідними.