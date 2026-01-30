Відео
Експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення

Експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:40
Експерт попередив про можливі аварійні відключення світла в Україні
Пункти незламності в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний попередив українців про можливі аварійні знеструмлення. За його словами, вони можуть статися вже цими вихідними та наступного тижня.

Про це Руслан Чорний розповів в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 30 січня.

Читайте також:

Аварійні відключення в Україні

Чорний зауважив, що українцям варто бути готовими до нових аварійних знеструмлень, оскільки не дуже відновлені проводи та трансформатори. Є ризик того, що проводи будуть обморожені через негоду. Це може спричинити масові пориви.

Експерт також висловився про ситуацію з фінансуванням відновлення.

"Щодо грошей на відновлення, якийсь бізнес вирішує не користуватися державними коштами, а відновити їх за свої кошти. У мого сусіду згорів цех, і він не потребував допомоги, відновив його сам. І я бачу так дуже багато хто робить", — зазначив Чорний.

Крім того, за його словами, держава має проблеми з розподілом ресурсів — наприклад, кошти на розмінування не використовуються в повному обсязі.

"Стаття видатків на розмінування територій не набирається, тому Кабмін був змушений зменшити цю цифру в 4 рази... Я думаю, що уряд може перекинути гроші з однієї статті на іншу, якщо цих грошей буде не вистачати", — додав він.

Нагадаємо, 30 січня через російські атаки та негоду в декількох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Крім того, енергетики розповіли про свою роботу в умовах великої війни та морозів.

електроенергія Україна електропостачання відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
