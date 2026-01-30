Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У кількох областях України запроваджено аварійні знеструмлення

У кількох областях України запроваджено аварійні знеструмлення

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:53
Аварійні відключення світла запровадили в низці областей України
Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У декількох областях України у пʼятницю, 30 січня, запровадили аварійні відключення світла. Наразі зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Наслідки російських атак

Внаслідок російських обстрілів є пошкоджені енергообʼєкти у прифронтових регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у двох областях:

  • Донецькій;
  • Запорізькій.

Ремонт здійснюється скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла в Україні

Через попередні російські удари в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів.

"При цьому, в окремих областях — вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго", — йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії

Наразі споживання відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 його рівень був таким же, як і в четвер. Причиною змін є менший обсяг обмежень у частині регіонів.

"В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах на офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

Наслідки негоди в Україні

Через складні погодні умови повністю або частково знеструмленими залишались 276 населених пунктів у п’яти областях: 

  • Одеській;
  • Вінницькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській. 
null
Допис Укренерго. Фото: скриншот
null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував позитивні зміни щодо графіків погодинних відключень світла.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив про можливі системні аварії в енергетиці України через морози.

війна негода електроенергія Україна Укренерго світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації