Аварійні відключення світла запровадили в низці областей України

Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У декількох областях України у пʼятницю, 30 січня, запровадили аварійні відключення світла. Наразі зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Наслідки російських атак

Внаслідок російських обстрілів є пошкоджені енергообʼєкти у прифронтових регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у двох областях:

Донецькій;

Запорізькій.

Ремонт здійснюється скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла в Україні

Через попередні російські удари в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів.

"При цьому, в окремих областях — вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго", — йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії

Наразі споживання відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 його рівень був таким же, як і в четвер. Причиною змін є менший обсяг обмежень у частині регіонів.

"В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах на офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

Наслідки негоди в Україні

Через складні погодні умови повністю або частково знеструмленими залишались 276 населених пунктів у п’яти областях:

Одеській;

Вінницькій;

Київській;

Чернігівській;

Сумській.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував позитивні зміни щодо графіків погодинних відключень світла.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив про можливі системні аварії в енергетиці України через морози.