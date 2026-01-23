Світло повертається українцям — влада звітує про позитивні зміни

Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про проведення чергового засідання Штабу, під час якого обговорювали поточну ситуацію в енергосистемі країни. За його словами, стан залишається складним через суттєвий дефіцит потужностей, однак завдяки скоординованій роботі "Укренерго" та операторів системи розподілу вже спостерігається тенденція до часткової стабілізації.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у пʼятницю, 23 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Яка ситуація в енергетиці

У сфері електропостачання уряд розраховує найближчими днями поступово перейти від аварійних відключень до погодинних. Мета — вийти на прогнозовані графіки з обсягом до 3–4 черг, а також сформувати додаткові резервні бригади для посилення роботи на місцях.

Координаційна зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Фото: Денис Шмигаль

Окрему увагу приділили розподіленій генерації. У Києві та області проведено повну верифікацію когенераційних установок, визначено їх кількість та технічний стан. Водночас наразі лише третина введених в експлуатацію потужностей фактично постачає електроенергію в мережу, тож у цьому питанні триває співпраця з місцевою владою, щоб усі установки запрацювали.

Міністр наголосив, що робота з відновлення світла і тепла для людей триває в посиленому режимі.

Україна закликала G7 прискорити допомогу енергосектору

Також Денис Шмигаль повідомив про критичну ситуацію в енергетичному секторі та необхідність термінового посилення міжнародної допомоги. Це стало ключовою темою Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

За його словами, нинішній стан енергосистеми є найскладнішим з початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 тисяч енергетиків і працівників комунальних служб щодня залучені до аварійних ремонтів. Україна також посилює захист критично важливої інфраструктури за допомогою систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за вже надану підтримку, зокрема за 90 млрд євро в межах Ukraine Support Loan. Він наголосив на необхідності передбачити ще 30 млрд євро бюджетної допомоги саме на енергетичний сектор, адже стабільна енергосистема є основою макроекономічної стабільності країни. В умовах безпрецедентних викликів, за його словами, Україна має рухатися швидше та робити більше.

Під час зустрічі міжнародні партнери підтвердили готовність надати як уже заявлену, так і нову допомогу:

Франція передасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт.

Європейський Союз надасть 447 генераторів.

Німеччина виділяє 60 млн євро та додаткове обладнання, зокрема когенераційні установки, мобільні гібридні генератори, фотоелектричні системи, акумуляторні батареї, котельні установки та будівельну техніку.

Італія перерахує 10 млн євро до Фонду та заклала ще 50 млн євро в бюджет на 2026 рік.

Японія надасть генератори, трансформатори та когераційні установки.

Велика Британія спрямує майже 23 млн євро до Фонду.

США виділять понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти підтримки українців.

Литва передасть 90 генераторів.

Україна отримає підтримку для відновлення енергосистеми

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про проведення термінової координаційної зустрічі групи G7+ щодо енергетичної підтримки України.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Під час зустрічі члени Уряду поінформували міжнародних партнерів про поточну ситуацію в енергетичному секторі та нагальні потреби з відновлення енергетичної інфраструктури. Юлія Свириденко подякувала партнерам за вже надану допомогу та підтримку, яка найближчим часом надійде в Україну.

За її словами, партнери оголосили та підтвердили нові пакети допомоги, що включають понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України.