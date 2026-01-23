Свет возвращается украинцам - власть отчитывается о положительных изменениях

Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о проведении очередного заседания Штаба, во время которого обсуждали текущую ситуацию в энергосистеме страны. По его словам, состояние остается сложным из-за существенного дефицита мощностей, однако благодаря скоординированной работе "Укрэнерго" и операторов системы распределения уже наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.

Реклама

Читайте также:

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Какова ситуация в энергетике

В сфере электроснабжения правительство рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных отключений к почасовым. Цель — выйти на прогнозируемые графики с объемом до 3-4 очередей, а также сформировать дополнительные резервные бригады для усиления работы на местах.

Координационная встреча группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Фото: Денис Шмыгаль

Отдельное внимание уделили распределенной генерации. В Киеве и области проведена полная верификация когенерационных установок, определено их количество и техническое состояние. В то же время пока только треть введенных в эксплуатацию мощностей фактически поставляет электроэнергию в сеть, поэтому в этом вопросе продолжается сотрудничество с местными властями, чтобы все установки заработали.

Министр подчеркнул, что работа по восстановлению света и тепла для людей продолжается в усиленном режиме.

Украина призвала G7 ускорить помощь энергосектору

Также Денис Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетическом секторе и необходимости срочного усиления международной помощи. Это стало ключевой темой Координационной встречи группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

По его словам, нынешнее состояние энергосистемы является самым сложным с начала полномасштабного вторжения. Более 50 тысяч энергетиков и работников коммунальных служб ежедневно привлечены к аварийным ремонтам. Украина также усиливает защиту критически важной инфраструктуры с помощью систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за уже оказанную поддержку, в частности за 90 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan. Он отметил необходимость предусмотреть еще 30 млрд евро бюджетной помощи именно на энергетический сектор, ведь стабильная энергосистема является основой макроэкономической стабильности страны. В условиях беспрецедентных вызовов, по его словам, Украина должна двигаться быстрее и делать больше.

Во время встречи международные партнеры подтвердили готовность предоставить как уже заявленную, так и новую помощь:

Франция передаст более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт.

Европейский Союз предоставит 447 генераторов.

Германия выделяет 60 млн евро и дополнительное оборудование, в частности когенерационные установки, мобильные гибридные генераторы, фотоэлектрические системы, аккумуляторные батареи, котельные установки и строительную технику.

Италия перечислит 10 млн евро в Фонд и заложила еще 50 млн евро в бюджет на 2026 год.

Япония предоставит генераторы, трансформаторы и когерационные установки.

Великобритания направит почти 23 млн евро в Фонд.

США выделят более 400 млн долларов на гуманитарные проекты поддержки украинцев.

Литва передаст 90 генераторов.

Украина получит поддержку для восстановления энергосистемы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проведении срочной координационной встречи группы G7+ по энергетической поддержке Украины.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Во время встречи члены Правительства проинформировали международных партнеров о текущей ситуации в энергетическом секторе и насущные потребности по восстановлению энергетической инфраструктуры. Юлия Свириденко поблагодарила партнеров за уже оказанную помощь и поддержку, которая в ближайшее время поступит в Украину.

По ее словам, партнеры объявили и подтвердили новые пакеты помощи, включающие более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.