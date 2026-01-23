Видео
Видео

Свет возвращается — власть анонсирует позитивные изменения

Свет возвращается — власть анонсирует позитивные изменения

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 23:15
Свет возвращается украинцам - власть отчитывается о положительных изменениях
Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о проведении очередного заседания Штаба, во время которого обсуждали текущую ситуацию в энергосистеме страны. По его словам, состояние остается сложным из-за существенного дефицита мощностей, однако благодаря скоординированной работе "Укрэнерго" и операторов системы распределения уже наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.

Читайте также:
Світло повертається українцям — влада анонсує позитивні зміни - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Какова ситуация в энергетике

В сфере электроснабжения правительство рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных отключений к почасовым. Цель — выйти на прогнозируемые графики с объемом до 3-4 очередей, а также сформировать дополнительные резервные бригады для усиления работы на местах.

Координационная встреча группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины
Координационная встреча группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Фото: Денис Шмыгаль

Отдельное внимание уделили распределенной генерации. В Киеве и области проведена полная верификация когенерационных установок, определено их количество и техническое состояние. В то же время пока только треть введенных в эксплуатацию мощностей фактически поставляет электроэнергию в сеть, поэтому в этом вопросе продолжается сотрудничество с местными властями, чтобы все установки заработали.

Министр подчеркнул, что работа по восстановлению света и тепла для людей продолжается в усиленном режиме.

Украина призвала G7 ускорить помощь энергосектору

Также Денис Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетическом секторе и необходимости срочного усиления международной помощи. Это стало ключевой темой Координационной встречи группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины.

Світло повертається українцям — влада анонсує позитивні зміни - фото 3
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

По его словам, нынешнее состояние энергосистемы является самым сложным с начала полномасштабного вторжения. Более 50 тысяч энергетиков и работников коммунальных служб ежедневно привлечены к аварийным ремонтам. Украина также усиливает защиту критически важной инфраструктуры с помощью систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за уже оказанную поддержку, в частности за 90 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan. Он отметил необходимость предусмотреть еще 30 млрд евро бюджетной помощи именно на энергетический сектор, ведь стабильная энергосистема является основой макроэкономической стабильности страны. В условиях беспрецедентных вызовов, по его словам, Украина должна двигаться быстрее и делать больше.

Во время встречи международные партнеры подтвердили готовность предоставить как уже заявленную, так и новую помощь:

  • Франция передаст более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт.
  • Европейский Союз предоставит 447 генераторов.
  • Германия выделяет 60 млн евро и дополнительное оборудование, в частности когенерационные установки, мобильные гибридные генераторы, фотоэлектрические системы, аккумуляторные батареи, котельные установки и строительную технику.
  • Италия перечислит 10 млн евро в Фонд и заложила еще 50 млн евро в бюджет на 2026 год.
  • Япония предоставит генераторы, трансформаторы и когерационные установки.
  • Великобритания направит почти 23 млн евро в Фонд.
  • США выделят более 400 млн долларов на гуманитарные проекты поддержки украинцев.
  • Литва передаст 90 генераторов.

Украина получит поддержку для восстановления энергосистемы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проведении срочной координационной встречи группы G7+ по энергетической поддержке Украины.

Світло повертається українцям — влада анонсує позитивні зміни - фото 4
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Во время встречи члены Правительства проинформировали международных партнеров о текущей ситуации в энергетическом секторе и насущные потребности по восстановлению энергетической инфраструктуры. Юлия Свириденко поблагодарила партнеров за уже оказанную помощь и поддержку, которая в ближайшее время поступит в Украину.

По ее словам, партнеры объявили и подтвердили новые пакеты помощи, включающие более 6 тысяч единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Премьер-министр также пригласила участников встречи посетить Украину, чтобы воочию увидеть последствия российских обстрелов и их влияние на жизнь украинцев.

Координаційну зустріч групи G7+ щодо енергетики в Україні
Свириденко провела срочную Координационную встречу группы G7+. Фото: Юлия Свириденко

Также в соцсети Х Юлия Свириденко заявила, что Нидерланды передают Украине 23 миллиона евро на финансирование импорта газа, ремонт электростанций и поставки генераторов и кабелей.

Напомним, что сегодня, 23 января, в Украине только усложнилась ситуация со светом.

А до этого городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что киевлянам следует выехать из города из-за ситуации со светом и теплом.

Денис Шмыгаль сфера энергетики Укрэнерго Юлия Свириденко энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
