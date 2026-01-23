Видео
Главная Новости дня В Украине действуют аварийные отключения — ситуация усложнилась

В Украине действуют аварийные отключения — ситуация усложнилась

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 15:35
Аварийные отключения света в Украине 23 января — ситуация усложнилась
Энергетики ремонтируют поврежденные сети. Фото: Минэнерго/Facebook

В пятницу, 23 января, в нескольких регионах Украины продолжаются аварийные отключения света. Предварительно обнародованные графики пока не действуют.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 23 января — что известно

По информации Укрэнерго, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Почему ситуация в энергосистеме усложнилась

В Укрэнерго отмечают, что сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

Как объясняют в компании, главная причина вынужденных отключений — это последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Отмечается, что энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов.

Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт.

Прогноз по отключениям света от Укрэнерго

В Укрэнерго отмечают, что энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Ожидается, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.

Напомним, что сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города из-за сложной ситуации в энергетической системе.

Также в пятницу утром по Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.

Минэнерго Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
