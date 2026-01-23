Графики не действуют — в регионах Украины выключают свет аварийно

Бригада энергетиков прибыла на объект. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Ограничения будут действовать временно.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрэнерго.

В регионах, где введены аварийные отключения, ранее обнародованные графики обесточивания пока не работают. Аварийные отключения невозможно спрогнозировать, потому что они происходят вне плана, в зависимости от текущего состояния энергосистемы. Специалисты энергетической отрасли работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать электроснабжение и вернуть систему в штатный режим работы.

В то же время в Укрэнерго объяснили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики отмечают, что обстоятельства могут меняться в любой момент, поэтому жителей просят следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в своих регионах.

Граждан также призывают рационально использовать электроэнергию. Если сейчас электроснабжение сохранено, рекомендуется потреблять свет и электроприборы экономно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Напомним, стало известно, что электропоезда будут работать по другому из-за проблем с электроснабжением.

Также в Киеве произошла трагедия. Двое аварийных слесарей умерли от переутомления из-за тяжелых условий труда.