Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии

В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 08:51
Графики не действуют — в регионах Украины выключают свет аварийно
Бригада энергетиков прибыла на объект. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Ограничения будут действовать временно. 

Об этом сообщают в пресс-службе Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

В Украине вводят аварийные отключения света

В регионах, где введены аварийные отключения, ранее обнародованные графики обесточивания пока не работают. Аварийные отключения невозможно спрогнозировать, потому что они происходят вне плана, в зависимости от текущего состояния энергосистемы. Специалисты энергетической отрасли работают над тем, чтобы как можно скорее стабилизировать электроснабжение и вернуть систему в штатный режим работы.

В то же время в Укрэнерго объяснили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики отмечают, что обстоятельства могут меняться в любой момент, поэтому жителей просят следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в своих регионах.

Граждан также призывают рационально использовать электроэнергию. Если сейчас электроснабжение сохранено, рекомендуется потреблять свет и электроприборы экономно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Напомним, стало известно, что электропоезда будут работать по другому из-за проблем с электроснабжением.

Также в Киеве произошла трагедия. Двое аварийных слесарей умерли от переутомления из-за тяжелых условий труда.

авария электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации