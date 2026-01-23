Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні вводять аварійні відключення електроенергії

В Україні вводять аварійні відключення електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 08:51
Графіки не діють — у регіонах України вимикають світло аварійно
Бригада енергетиків прибула на об'єкт. Фото: ДТЕК

В кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. Обмеження діятимуть тимчасово.

Про це повідомляють у пресслужбі Укренерго.

Реклама
Читайте також:

В Україні вводять аварійні відключення світла

У регіонах, де введені аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки знеструмлення наразі не працюють. Аварійні відключення неможливо спрогнозувати, бо вони відбуваються поза планом, залежно від поточного стану енергосистеми. Фахівці енергетичної галузі працюють над тим, щоб якомога швидше стабілізувати електропостачання та повернути систему до штатного режиму роботи.

Реклама

Водночас в Укренерго пояснили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики наголошують, що обставини можуть змінюватися будь-якої миті, тому мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у своїх регіонах.

Громадян також закликають раціонально використовувати електроенергію. Якщо наразі електропостачання збережене, рекомендується споживати світло та електроприлади ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо що електропоїзди працюватимуть по іншому через проблеми з електропостачанням.

Також у Києві сталася трагедія. Двоє аварійних слюсарі померли від перевтоми через важкі умови праці. 

аварія електроенергія сфера енергетики Укренерго відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації