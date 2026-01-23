Графіки не діють — у регіонах України вимикають світло аварійно

Бригада енергетиків прибула на об'єкт. Фото: ДТЕК

В кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. Обмеження діятимуть тимчасово.

Про це повідомляють у пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

В Україні вводять аварійні відключення світла

У регіонах, де введені аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки знеструмлення наразі не працюють. Аварійні відключення неможливо спрогнозувати, бо вони відбуваються поза планом, залежно від поточного стану енергосистеми. Фахівці енергетичної галузі працюють над тим, щоб якомога швидше стабілізувати електропостачання та повернути систему до штатного режиму роботи.

Водночас в Укренерго пояснили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики наголошують, що обставини можуть змінюватися будь-якої миті, тому мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у своїх регіонах.

Громадян також закликають раціонально використовувати електроенергію. Якщо наразі електропостачання збережене, рекомендується споживати світло та електроприлади ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.

