Україна
Головна Новини дня В Україні тривають аварійні відключення — ситуація ускладнилася

В Україні тривають аварійні відключення — ситуація ускладнилася

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:35
Аварійні відключення світла в Україні 23 січня — ситуація ускладнилася
Енергетики ремонтують пошкоджені мережі. Фото: Міненерго/Facebook

У п'ятницю, 23 січня, в кількох регіонах України тривають аварійні відключення світла. Попередньо оприлюднені графіки наразі не діють.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Аварійні відключення світла в Україні 23 січня — що відомо

За інформацією Укренерго, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Чому ситуація в енергосистемі ускладнилася

В Укренерго зазначають, що сьогодні вранці ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Як пояснюють у компанії, головна причина вимушених відключень — це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

Зазначається, що енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.

Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт.

Прогноз щодо відключень світла від Укренерго

В Укренерго наголошують, що енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Очікується, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Нагадаємо, що сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста через складну ситуацію в енергетичній системі.

Також у п'ятницю вранці по Україні запровадили аварійні відключення електроенергії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
