Головна Новини дня Мова вже не про комфорт — експерт про ризик для енергетики взимку

Мова вже не про комфорт — експерт про ризик для енергетики взимку

Дата публікації: 9 січня 2026 00:25
Через атаки та мороз є ризики для енергетики — експерт про опалення взимку
Родина гріється біля обігрівача взимку. Ілюстративне фото: pexels.com

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив про ризик системних аварій в енергетиці через морози. Якщо температура впаде до -10 градусів і триматиметься хоча б тиждень, "Укренерго" буде важко втримати баланс: під загрозою не лише світло, а й тепло.

Про це він заявив в ефірі проєкту "День.LIVE".

За словами Корольчука, навіть помірні морози близько -10 градусів можуть стати критичними. Якщо холод триматиметься тиждень, це загрожує не просто графіками відключень, а каскадними аваріями в мережі.

Експерт нагадав, що про подібні сценарії раніше заявляло і керівництво "Укренерго". Основний виклик — це стабільність. Після численних російських атак вітчизняна атомна генерація так і не вийшла на повну проєктну потужність. У мороз навантаження зростає миттєво.

"Збільшити відключення легко. Питання в тому, чи витримає енергосистема і чи не почнуться системні аварії", — наголосив Корольчук.

Чи замерзнуть труби взимку

Фахівець також оцінив ризики для опалення. За його словами, відключення світла на 4 години не є критичними для теплогенерації. Система має інерцію. Запас часу до моменту, коли вода в трубах почне замерзати, становить до 1,5 доби.

Втім, ситуація вимагає мобілізації зусиль. Корольчук закликав не плекати ілюзій щодо легкої зими.

"Мова вже не про комфорт, а про те, щоб пережити складний період — тиждень чи півтора", — резюмував експерт.

Надаємо, після атаки окупантів на Запоріжжя та Дніпро у містах виникли великі проблеми зі світлом та опаленням. В областях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також стало відомо, що у Дніпрі тимчасово замінили транспорт через блекаути.

