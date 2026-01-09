Видео
Главная Новости дня Речь уже не о комфорте — эксперт о риске для энергетики зимой

Речь уже не о комфорте — эксперт о риске для энергетики зимой

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 00:25
Из-за атак и мороза есть риски для энергетики — эксперт об отоплении зимой
Семья греется у обогревателя зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил о риске системных аварий в энергетике из-за морозов. Если температура упадет до -10 градусов и будет держаться хотя бы неделю, "Укрэнерго" будет трудно удержать баланс: под угрозой не только свет, но и тепло.

Об этом он заявил в эфире проекта "День.LIVE".

По словам Корольчука, даже умеренные морозы около -10 градусов могут стать критическими. Если холод продержится неделю, это грозит не просто графиками отключений, а каскадными авариями в сети.

Эксперт напомнил, что о подобных сценариях ранее заявляло и руководство "Укрэнерго". Основной вызов — это стабильность. После многочисленных российских атак отечественная атомная генерация так и не вышла на полную проектную мощность. В мороз нагрузка растет мгновенно.

"Увеличить отключения легко. Вопрос в том, выдержит ли энергосистема и не начнутся ли системные аварии", — подчеркнул Корольчук.

Замерзнут ли трубы зимой

Специалист также оценил риски для отопления. По его словам, отключение света на 4 часа не являются критическими для теплогенерации. Система имеет инерцию, запас времени до момента, когда вода в трубах начнет замерзать, составляет до 1,5 суток.

Впрочем, ситуация требует мобилизации усилий. Корольчук призвал не питать иллюзий относительно легкой зимы.

"Речь уже не о комфорте, а о том, чтобы пережить сложный период - неделю или полторы", — резюмировал эксперт.

Предоставляем, после атаки оккупантов на Запорожье и Днепр в городах возникли большие проблемы со светом и отоплением. В областях продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также стало известно, что в Днепре временно заменили транспорт из-за блэкаута.

зима Укрэнерго отопление энергетика свет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
