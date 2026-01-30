Аварийные отключения света ввели в ряде областей Украины

Энергетик проводит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины в пятницу, 30 января, ввели аварийные отключения света. Сейчас сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении в течение всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Последствия российских атак

В результате российских обстрелов есть поврежденные энергообъекты в прифронтовых регионах. В результате этого обесточены потребители в двух областях:

Донецкой;

Запорожской.

Ремонт осуществляется везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Отключение света в Украине

Из-за предыдущих российских ударов во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"При этом, в отдельных областях — вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах своих облэнерго", — говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии

Сейчас потребление соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 его уровень был таким же, как и в четверг. Причиной изменений является меньший объем ограничений в части регионов.

"Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на сайтах на официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения.

Последствия непогоды в Украине

Из-за сложных погодных условий полностью или частично обесточенными оставались 276 населенных пунктов в пяти областях:

Одесской;

Винницкой;

Киевской;

Черниговской;

Сумской.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал положительные изменения относительно графиков почасовых отключений света.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил о возможных системных авариях в энергетике Украины из-за морозов.