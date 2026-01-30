Видео
Главная Новости дня Эксперт предупредил украинцев о новых аварийных обесточиваниях

Эксперт предупредил украинцев о новых аварийных обесточиваниях

Дата публикации 30 января 2026 14:40
Эксперт предупредил о возможных аварийных отключениях света в Украине
Пункты несокрушимости в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный предупредил украинцев о возможных аварийных обесточиваниях. По его словам, они могут произойти уже в эти выходные и на следующей неделе.

Об этом Руслан Черный рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 30 января.

Читайте также:

Аварийные отключения в Украине

Черный отметил, что украинцам стоит быть готовыми к новым аварийным обесточиваниям, поскольку не очень восстановлены провода и трансформаторы. Есть риск того, что провода будут обморожены из-за непогоды. Это может вызвать массовые порывы.

Эксперт также высказался о ситуации с финансированием восстановления.

"Что касается денег на восстановление, какой-то бизнес решает не пользоваться государственными средствами, а восстановить их за свои средства. У моего соседа сгорел цех, и он не нуждался в помощи, восстановил его сам. И я вижу так очень многие делают", — отметил Черный.

Кроме того, по его словам, государство имеет проблемы с распределением ресурсов — например, средства на разминирование не используются в полном объеме.

"Статья расходов на разминирование территорий не набирается, поэтому Кабмин был вынужден уменьшить эту цифру в 4 раза... Я думаю, что правительство может перебросить деньги из одной статьи на другую, если этих денег будет не хватать", — добавил он.

Напомним, 30 января из-за российских атак и непогоды в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.

Кроме того, энергетики рассказали о своей работе в условиях большой войны и морозов.

электроэнергия Украина электроснабжение отключения света свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
