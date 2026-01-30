Відео
Головна Новини дня СвітлоДІМ вже приймає заявки — що це за програма і як працює

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:18
СвітлоДІМ — що передбачає програма та як вона працює
Намети гуманітарної допомоги у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні вже запрацювала та приймає заявки програма СвітлоДІМ. Наразі вона працює лише в Києві та Київській області.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram 30 січня. 

Що передбачає програма СвітлоДІМ

Кулеба пояснив, що це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення — щоб у разі відключень були світло, тепло, вода і зв'язок.

Жителі Києва та Київської області можуть отримати від 100 000 до 300 000 грн на автономне електроживлення для будинку. З умовами програми можна ознайомитися на сайті.

"Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин. Наразі програма працює в Києві та Київській області", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кудрицький відповів, чи будуть вимикати світло за теплої погоди. Це можливо, якщо РФ атакуватиме енергооб'єкти України. 

Також експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення. За його словами, вони можуть статися вже цими вихідними та наступного тижня.

електроенергія вода теплопостачання світло СвітлоДім
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
