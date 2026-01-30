СвітлоДІМ — що передбачає програма та як вона працює

Намети гуманітарної допомоги у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні вже запрацювала та приймає заявки програма СвітлоДІМ. Наразі вона працює лише в Києві та Київській області.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram 30 січня.

Що передбачає програма СвітлоДІМ

Кулеба пояснив, що це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення — щоб у разі відключень були світло, тепло, вода і зв'язок.

Жителі Києва та Київської області можуть отримати від 100 000 до 300 000 грн на автономне електроживлення для будинку. З умовами програми можна ознайомитися на сайті.

"Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин. Наразі програма працює в Києві та Київській області", — зазначив міністр.

