Главная Новости дня Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины

Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:30
Шмыгаль анонсировал новые решения для энергетики Украины
Заседание Штаба. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в воскресенье, 1 февраля, провел заседание Штаба. Он озвучил новые решения для укрепления энергетики страны.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

Укрепление энергосистемы Украины

Во время заседания проанализировали результаты работы энергокомпаний в течение недели и определили приоритеты на ближайшие дни.

Шмыгаль отметил, что с сегодняшнего дня в Украину снова пришли мощные морозы. Он отметил местной и областной власти на необходимости усилить темпы восстановления света и тепла.

Кроме того, сегодня ночью был завершен ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину и Молдову. В результате чего добавилось 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения Юга.

"Наращиваем темпы внедрения когенерационных установок. Вчера в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Завтра ожидаем запуск еще 1 МВт. Всего только за январь добавили Киевщине уже около 4,5 МВт", — рассказал Шмыгаль.

Собственная генерация

Министр отметил, что продолжается работа над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации. По его словам, для этого Кабмин расширил программу 5-7-9%".

Отныне кредитные средства можно привлекать и для закупки когенерационного оборудования. В то же время максимальный лимит инвесткредита увеличили со 150 до 250 млн гривен.

Программа "СвітлоДІМ"

Шмыгаль сообщил, что стартовала программа "СвітлоДІМ". По его словам, речь идет о помощи до 300 тысяч гривен совладельцам многоквартирных домов на покупку:

  • генераторов;
  • аккумуляторов;
  • инверторов;
  • солнечных панелей и другого оборудования.

"Для реализации первого этапа программы Правительство выделило 800 млн грн. Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа будет масштабирована на другие регионы", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля в Киеве без тепла остаются 693 жилых дома. Сейчас восстановление продолжается.

А 31 января в Украине произошла авария в энергетике, в результате чего несколько областей оказались в блэкауте.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
