Главная Новости дня Масштабная авария в энергетике — обращение Зеленского

Масштабная авария в энергетике — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 20:02
Блэкаут в Украине — какие регионы пострадали больше всего
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Утром 31 января в Украине случилась масштабная авария в энергетике. Две линии между Румынией и Молдовой и на территории нашей страны перестали работать. Из-за этого есть серьезные последствия и пострадали регионы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 31 января.

Читайте также:

Какие регионы пострадали от аварии в энергетике

Зеленский рассказал, что утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. По его словам, причины детально выясняются. По состоянию на сейчас нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Данные свидетельствуют о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий и автоматические отключения.

"Самые сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также для Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас идет стабилизация и восстановление обеспечения наших людей", — сказал президент.

Он добавил, что наиболее критическая ситуация в Киеве. Там есть значительный дефицит отопления и почти 3500 домов в разных районах находятся без тепла. Глава государства отметил, что коммунальные службы, энергетики и местные власти обещают исправить ситуация на завтрашнее утро, но темп этот должен быть быстрее.

Что касается водоснабжения в Киеве, то оно должно быть у потребителей уже сегодня. Владимир Зеленский сказал, что по отчетам оно есть, но ведутся проверки.

"Хочу поблагодарить всех наших ремонтных бригад, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения", — выразил благодарность президент.

Напомним, 31 января в Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине. Больше всего пострадали южные районы страны и отдельные населенные пункты вблизи границы.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что во всех областях Украины восстановлено электроснабжение после аварии. Регионы вернулись к плановым графикам отключения света.

