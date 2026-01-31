Блекаут в Україні — які регіони постраждали найбільше

Термінова новина

Вранці 31 січня в Україні трапилася масштабна аварія в енергетиці. Дві лінії між Румунією і Молдовою та на території нашої країни перестали працювати. Через це є серйозні наслідки і постраждали регіони.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 31 січня.

Які регіони постраждали від аварії в енергетиці

Зеленський розповів, що вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. За його словами, причини детально з'ясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки.

Новина доповнюється....