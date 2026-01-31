Енергетики відновили електропостачання після аварії – Шмигаль

Енергетики працюють після обстрілів у Києві. Фото ілюстративне: АР

В усіх областях України відновили електропостачання після системної аварії, яка сталася вранці. Регіони країни повернулися до планових графіків подачі світла, а високовольтні лінії та підстанції наразі працюють у своєму нормальному режимі.

Про це повідомив перший віцепрем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль в офіційному Telegram-каналі у суботу, 31 січня.

Відновлення світла в Україні

Денис Шмигаль зазначив, що в усіх регіонах енергетики спрацювали максимально оперативно. Причиною відсутності електроенергії стало те, що вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях, і між ними був хвилинний інтервал. Після цього відбулися каскадні відключення електроенергії у семи областях України.

"Про це говорили сьогодні під час засідання Штабу. Розбирали причини ранкової ситуації. …Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", — зазначив Шмигаль.

Віцепрем'єр додав, що сьогодні найбільш складна ситуація була на півночі країни, в центрі та на Одещині.