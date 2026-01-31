Шмигаль пояснив причину масового блекауту в Україні 31 січня

Шмигаль пояснив, чому в Україні стався блекаут
Міністр енергетики України Денис Шмигаль назвав причину масштабного вимкнення світла у суботу, 31 січня. Крім того, він назвав терміни відновлення електропостачання.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Відключення світла в Україні 31 січня
Шмигаль розповів, що о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Внаслідок цього відбулося каскадне відключення у мережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.
"Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень", — повідомив міністр.
Наразі енергетики працюють, аби відновити електропостачання. За словами Шмигаля, світло зʼявиться упродовж найближчих годин.
Нагадаємо, через систему аварію в енергосистемі України тисячі споживачів у різних областях залишилися без світла.
Крім того, наразі відомо про збої в роботі метро, а також перебої з тепло- та водопостачанням у низці регіонів.
Читайте Новини.LIVE!