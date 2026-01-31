Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шмигаль пояснив, чому в Україні стався блекаут

Шмигаль пояснив, чому в Україні стався блекаут

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 12:22
Шмигаль пояснив причину масового блекауту в Україні 31 січня
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики України Денис Шмигаль назвав причину масштабного вимкнення світла у суботу, 31 січня. Крім того, він назвав терміни відновлення електропостачання.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні 31 січня

Шмигаль розповів, що о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Внаслідок цього відбулося каскадне відключення у мережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

"Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень", — повідомив міністр.

Наразі енергетики працюють, аби відновити електропостачання. За словами Шмигаля, світло зʼявиться упродовж найближчих годин.

null
Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, через систему аварію в енергосистемі України тисячі споживачів у різних областях залишилися без світла.

Крім того, наразі відомо про збої в роботі метро, а також перебої з тепло- та водопостачанням у низці регіонів.

Денис Шмигаль електроенергія Україна відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації