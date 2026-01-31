Шмыгаль объяснил причину массового блэкаута в Украине 31 января

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал причину масштабного отключения света в субботу, 31 января. Кроме того, он назвал сроки восстановления электроснабжения.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Отключение света в Украине 31 января

Шмыгаль рассказал, что в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. В результате произошло каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических защит на подстанциях.

"Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений",- сообщил министр.

Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить электроснабжение. По словам Шмыгаля, свет появится в течение ближайших часов.

Напомним, из-за аварии в энергосистеме Украины тысячи потребителей в разных областях остались без света.

Кроме того, сейчас известно о сбоях в работе метро, а также перебоях с тепло- и водоснабжением в ряде регионов.