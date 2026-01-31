Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Большинство Украины осталось без света — СМИ назвали причину

Большинство Украины осталось без света — СМИ назвали причину

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 12:13
Блэкаут в Украине 31 января — СМИ объяснили, что произошло
Энергетик. Фото: ДТЭК

В большинстве областей Украины в субботу, 31 января, произошли проблемы с энергетикой. Вследствие этого значительная часть страны осталась без света.

Об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров.

Реклама
Читайте также:

Блэкаут в Украине 31 января

По информации источников, в энергосистеме произошла системная авария. В результате этого тысячи потребителей остались без света.

Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, из-за аварии в энергосистеме Украины во всех районах Киева исчезло водоснабжение.

А специалисты пока советуют выключить электроприборы из розеток, чтобы избежать повреждения во время перепадов напряжения.

электроэнергия Украина отключения света свет блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации