Блэкаут в Украине 31 января — СМИ объяснили, что произошло

Большинство Украины осталось без света — СМИ назвали причину
В большинстве областей Украины в субботу, 31 января, произошли проблемы с энергетикой. Вследствие этого значительная часть страны осталась без света.
Об этом сообщают источники "Экономической правды" в одной из энергетических компаний и Кабинете министров.
Блэкаут в Украине 31 января
По информации источников, в энергосистеме произошла системная авария. В результате этого тысячи потребителей остались без света.
Причины аварии пока неизвестны.
Напомним, из-за аварии в энергосистеме Украины во всех районах Киева исчезло водоснабжение.
А специалисты пока советуют выключить электроприборы из розеток, чтобы избежать повреждения во время перепадов напряжения.
