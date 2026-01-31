Глобальный сбой в энергосистеме Украины — что известно

Срочная новость

В Украине фиксируют глобальные перепады в работе системы электроснабжения. Сейчас известно о сбоях в работе метрополитена, а также перебоях с электро-, тепло- и водоснабжением в ряде регионов.

Энергетики работают над устранением неисправностей и перезапуском системы. Украинцев призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Реклама

Читайте также:

Отдельно специалисты советуют уже сейчас выключить электроприборы из розеток, чтобы избежать повреждения техники и электрощитов во время перепадов напряжения.

Новость дополняется...