Глобальный сбой в энергосистеме Украины — что известно

Глобальные перепады в работе энергосистемы Украины — что известно
Дата публикации 31 января 2026 11:54
Срочная новость
В Украине фиксируют глобальные перепады в работе системы электроснабжения. Сейчас известно о сбоях в работе метрополитена, а также перебоях с электро-, тепло- и водоснабжением в ряде регионов.
Энергетики работают над устранением неисправностей и перезапуском системы. Украинцев призывают сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отдельно специалисты советуют уже сейчас выключить электроприборы из розеток, чтобы избежать повреждения техники и электрощитов во время перепадов напряжения.
Новость дополняется...
