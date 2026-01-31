Аварийные отключения света в Украине — в каких регионах не действуют графики

В ряде регионов ввели экстренные отключения света — что известно
Дата публикации 31 января 2026 11:20
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК
В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на 11:15 графики отменены в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской областях.
Кроме того, в Киеве и Харькове приостановил работу метрополитен в связи с отсутствием напряжения в электросети.
"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций)", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Новость дополняется...
