Украина получила 700 единиц энергооборудования — Кулеба сделал заявление

Украина получила оборудование общей мощностью 1 ГВт, — Кулеба
С начала полномасштабной войны партнеры передали Украине более 700 единиц энергооборудования общей мощностью около одного гигаватта. Это сопоставимо с выработкой одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год, сообщает "Суспільне".
Украина получила 700 единиц энергооборудования от партнеров
По словам Кулебы, Украина получила котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности от Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Великобритании, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. Только за последнюю неделю в страну поступило более 100 единиц такого оборудования.
"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", — подчеркнул Кулеба.
Он также сообщил, что на формирование резерва мобильной генерации мощностью 130 мегаватт правительство уже выделило 2,6 миллиарда гривен.
В то же время, по словам вице-премьера, имеющихся ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей. В связи с этим Министерство развития общин и территорий планирует и в дальнейшем обращаться к международным партнерам с просьбой о дополнительной помощи для укрепления энергетической безопасности страны.
