Главная Новости дня Украина получила оборудование общей мощностью 1 ГВт, — Кулеба

Украина получила оборудование общей мощностью 1 ГВт, — Кулеба

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:15
Украина получила 700 единиц энергооборудования — Кулеба сделал заявление
Алексей Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

С начала полномасштабной войны партнеры передали Украине более 700 единиц энергооборудования общей мощностью около одного гигаватта. Это сопоставимо с выработкой одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год, сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Украина получила 700 единиц энергооборудования от партнеров

По словам Кулебы, Украина получила котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности от Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Великобритании, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. Только за последнюю неделю в страну поступило более 100 единиц такого оборудования.

"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", — подчеркнул Кулеба.

Он также сообщил, что на формирование резерва мобильной генерации мощностью 130 мегаватт правительство уже выделило 2,6 миллиарда гривен.

В то же время, по словам вице-премьера, имеющихся ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей. В связи с этим Министерство развития общин и территорий планирует и в дальнейшем обращаться к международным партнерам с просьбой о дополнительной помощи для укрепления энергетической безопасности страны.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает возможности для импорта электроэнергии.

А также в ЕС сообщили о подготовке крупнейшего зимнего пакета помощи для Украины.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
