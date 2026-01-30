ЕС выделит самый большой пакет помощи для Украины — заявление Каллас

ЕС готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины
Европейский Союз усиливает поддержку Украины на фоне увеличения российских атак и критической ситуации в энергетике. Уже этой зимой страны Европы должны предоставить самый большой пакет зимней помощи.
Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции в четверг, 29 января.
поэтому она пытается вооружить зиму.
ЕС отвечает крупнейшим в истории пакетом зимней помощи. Только сегодня мы предоставили дополнительно 500 генераторов и 50 миллионов евро на энергетическую поддержку.
ЕС выделит 50 млн евро на энергетику Украины
Каллас заявила, что РФ "даже не делает символических шагов к миру", а удары по пассажирскому поезду, энергетике, больницам, школам и жилым домам являются прямым нарушением международного права.
По ее словам, из-за поражения на фронте Кремль пытается использовать холодное время года как инструмент давления.
"Энергетика стала новой линией фронта", — подчеркнула Каллас.
В ответ Евросоюз запускает крупнейший зимний пакет поддержки, который включает аварийное энергетическое оборудование, поставки энергии, 500 дополнительных генераторов и 50 млн евро новой помощи. Общий объем энергетического фонда ЕС для Украины уже превысил 1,6 млрд евро.
Параллельно Брюссель усиливает давление на Москву. Россию внесли в "черный список" ЕС из-за рисков отмывания средств. По словам Каллас, уже готовится кредит на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций, а также рассматривается запрет въезда в Шенгенскую зону для бывших российских боевиков.
Каллас отдельно подчеркнула, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины — от расширения учебных миссий и поддержки оборонной промышленности до продвижения пути к членству. Также уже выделены первые 10 млн евро на создание специального трибунала по преступлению агрессии.
"Россия начала эту войну, и Россия должна за это отвечать", — подытожила представительница ЕС.
