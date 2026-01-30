Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины

ЕС готовит самый большой зимний пакет помощи для Украины

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:30
ЕС выделит самый большой пакет помощи для Украины — заявление Каллас
Кайя Каллас. Фото: Reuters

Европейский Союз усиливает поддержку Украины на фоне увеличения российских атак и критической ситуации в энергетике. Уже этой зимой страны Европы должны предоставить самый большой пакет зимней помощи.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции в четверг, 29 января.

Реклама
Читайте также:

ЕС выделит 50 млн евро на энергетику Украины

Каллас заявила, что РФ "даже не делает символических шагов к миру", а удары по пассажирскому поезду, энергетике, больницам, школам и жилым домам являются прямым нарушением международного права.

По ее словам, из-за поражения на фронте Кремль пытается использовать холодное время года как инструмент давления.

"Энергетика стала новой линией фронта", — подчеркнула Каллас.

В ответ Евросоюз запускает крупнейший зимний пакет поддержки, который включает аварийное энергетическое оборудование, поставки энергии, 500 дополнительных генераторов и 50 млн евро новой помощи. Общий объем энергетического фонда ЕС для Украины уже превысил 1,6 млрд евро.

Параллельно Брюссель усиливает давление на Москву. Россию внесли в "черный список" ЕС из-за рисков отмывания средств. По словам Каллас, уже готовится кредит на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций, а также рассматривается запрет въезда в Шенгенскую зону для бывших российских боевиков.

Каллас отдельно подчеркнула, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины — от расширения учебных миссий и поддержки оборонной промышленности до продвижения пути к членству. Также уже выделены первые 10 млн евро на создание специального трибунала по преступлению агрессии.

"Россия начала эту войну, и Россия должна за это отвечать", — подытожила представительница ЕС.

Напомним, посол Италии рассказал об энергетической помощи Украине во время блэкаута.

А также президент Владимир Зеленский обсудил энергетическую поддержку и защиту критических объектов с канцлером Германии.

Европейский союз помощь Кайя Каллас энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации