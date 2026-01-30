Відео
Україна
Головна Новини дня ЄС готує найбільший зимовий пакет допомоги для України

ЄС готує найбільший зимовий пакет допомоги для України

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:30
ЄС виділить найбільший пакет допомоги для України — заява Каллас
Кая Каллас. Фото: Reuters

Європейський Союз посилює підтримку України на тлі збільшення російських атак та критичної ситуації в енергетиці. Вже цієї зими країни Європи мають надати найбільший пакет зимової допомоги.

Про це заявила Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції в четвер, 29 січня.

Читайте також:

ЄС виділить 50 млн євро на енергетику України

Каллас заявила, що РФ "навіть не робить символічних кроків до миру", а удари по пасажирському поїзду, енергетиці, лікарнях, школах і житлових будинках є прямим порушенням міжнародного права.

За її словами, через поразки на фронті Кремль намагається використати холодну пору року як інструмент тиску.

"Енергетика стала новою лінією фронту", — наголосила Каллас.

У відповідь Євросоюз запускає найбільший зимовий пакет підтримки, який включає аварійне енергетичне обладнання, постачання енергії, 500 додаткових генераторів і 50 млн євро нової допомоги. Загальний обсяг енергетичного фонду ЄС для України вже перевищив 1,6 млрд євро.

Паралельно Брюссель посилює тиск на Москву. Росію внесли до "чорного списку" ЄС через ризики відмивання коштів. За словами Каллас, вже готується кредит на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій, а також розглядається заборона в'їзду до Шенгенської зони для колишніх російських бойовиків.

Каллас окремо підкреслила, що ЄС працює над гарантіями безпеки для України — від розширення навчальних місій і підтримки оборонної промисловості до просування шляху до членства. Також уже виділено перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Росія розпочала цю війну, і Росія має за це відповідати", — підсумувала представниця ЄС.

Нагадаємо, посол Італії розповів про енергетичну допомогу Україні під час блекауту.

А також президент Володимир Зеленський обговорив енергетичну підтримку та захист критичних об'єктів з канцлером Німеччини.

Європейський союз допомога Кая Каллас енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
