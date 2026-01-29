Зеленський обговорив із Мерцом захист енергетики

Patriot та енергетична підтримка — Зеленський поговорив із Мерцом
У четвер, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили захист енергетичної системи України від російських ударів.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Мерцом — деталі
"Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії.
Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі", — сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину української енергетики й наших міст.
За словами лідера, вже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Зеленський подякував Німеччині за таку відчутну підтримку.
Крім того, лідери говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між державами та партнерами у Європі наступного тижня.
"Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки", — резюмував президент.
Нагадаємо, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країною НАТО.
Раніше канцлер Німеччини говорив про те, що Росія є загрозою для всієї Європи.
