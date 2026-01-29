Зеленський обговорив із Мерцом захист енергетики

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили захист енергетичної системи України від російських ударів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німеччина дуже допомагає нам від перших днів цієї війни. І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії.

Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину української енергетики й наших міст.

За словами лідера, вже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Зеленський подякував Німеччині за таку відчутну підтримку.

Крім того, лідери говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між державами та партнерами у Європі наступного тижня.

"Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки", — резюмував президент.

Нагадаємо, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країною НАТО.

Раніше канцлер Німеччини говорив про те, що Росія є загрозою для всієї Європи.