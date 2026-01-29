Видео
Главная Новости дня Patriot и энергетическая поддержка — Зеленский поговорил с Мерцом

Patriot и энергетическая поддержка — Зеленский поговорил с Мерцом

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 21:44
Зеленский обсудил с Мерцом защиту энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили защиту энергетической системы Украины от российских ударов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Германия очень помогает нам с первых дней этой войны. И это очень большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии.

Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть украинской энергетики и наших городов.

По словам лидера, уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Зеленский поблагодарил Германию за такую ощутимую поддержку.

Кроме того, лидеры говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между государствами и партнерами в Европе на следующей неделе.

"Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги", — резюмировал президент.

Напомним, что недавно Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска могут быть размещены в соседней с Украиной страной НАТО.

Ранее канцлер Германии говорил о том, что Россия является угрозой для всей Европы.

Владимир Зеленский Германия помощь война в Украине энергетика Фридрих Мерц
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
