Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц в новогодней речи назвал РФ угрозой для всей Европы

Мерц в новогодней речи назвал РФ угрозой для всей Европы

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 19:15
Мерц в новогодней речи назвал Россию угрозой для всей Европы - что сказал
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем ежегодном обращении заявил, что Европа должна решительнее отстаивать свои интересы. Это необходимо на фоне вызовов, вызванных российской агрессией в Украине

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Мерц предупреждает о российской угрозе

С момента вступления в должность в мае Мерц помог возглавить европейские усилия по поддержке Украины в войне. Берлин также увеличил расходы на оборону с 2023 года, демонстрируя свою готовность взять на себя больше ответственности в Европе. В своей новогодней речи канцлер Германии заявил, что "ужасная" российско-украинская война, которая бушует на пороге Европы, представляет прямую угрозу континентальной свободе и безопасности.

"Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы", — сказал Мерц, добавив, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками.

Канцлер Германии также затронул вопрос партнерства с Соединенными Штатами, которые долгое время были надежным гарантом немецкой и европейской безопасности — до момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

"Для нас, европейцев, это означает, что мы должны гораздо решительнее защищать и отстаивать свои интересы самостоятельно", — сказал Мерц.

Он добавил, что Европа должна руководствоваться уверенностью, а не страхом, и должна взять дело в свои руки. Канцлер Германии указал, что еще одним вызовом является протекционизм в мировой экономике, и что зависимость Европы от импортируемого сырья все чаще используется как политический рычаг против нее.

Напомним, что Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. Они обсудили результат встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее мы также информировали, что Фридрих Мерц сообщил о том, что союзники обсудили ситуацию с безопасностью на заседании "Рамштайн". Также были очерчены перспективы мирного урегулирования.

Германия Европа Берлин Фридрих Мерц Новый год 2026
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации