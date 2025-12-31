Мерц в новогодней речи назвал Россию угрозой для всей Европы - что сказал

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем ежегодном обращении заявил, что Европа должна решительнее отстаивать свои интересы. Это необходимо на фоне вызовов, вызванных российской агрессией в Украине

Об этом сообщает Reuters.

С момента вступления в должность в мае Мерц помог возглавить европейские усилия по поддержке Украины в войне. Берлин также увеличил расходы на оборону с 2023 года, демонстрируя свою готовность взять на себя больше ответственности в Европе. В своей новогодней речи канцлер Германии заявил, что "ужасная" российско-украинская война, которая бушует на пороге Европы, представляет прямую угрозу континентальной свободе и безопасности.

"Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы", — сказал Мерц, добавив, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками.

Канцлер Германии также затронул вопрос партнерства с Соединенными Штатами, которые долгое время были надежным гарантом немецкой и европейской безопасности — до момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

"Для нас, европейцев, это означает, что мы должны гораздо решительнее защищать и отстаивать свои интересы самостоятельно", — сказал Мерц.

Он добавил, что Европа должна руководствоваться уверенностью, а не страхом, и должна взять дело в свои руки. Канцлер Германии указал, что еще одним вызовом является протекционизм в мировой экономике, и что зависимость Европы от импортируемого сырья все чаще используется как политический рычаг против нее.

Напомним, что Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. Они обсудили результат встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее мы также информировали, что Фридрих Мерц сообщил о том, что союзники обсудили ситуацию с безопасностью на заседании "Рамштайн". Также были очерчены перспективы мирного урегулирования.