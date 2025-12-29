Зеленський провів розмову з Мерцом — що відомо

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцелером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили результат зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом та подальші спільні кроки до наближення миру в Україні.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 29 грудня.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...