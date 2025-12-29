Зеленський провів розмову з Мерцом — що відомо

Зеленський провів розмову з Мерцом — про що говорили
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:28
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцелером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили результат зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом та подальші спільні кроки до наближення миру в Україні.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 29 грудня.
