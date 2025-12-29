Видео
Видео

Зеленский провел разговор с Мерцом — о чем говорили

Зеленский провел разговор с Мерцом — о чем говорили

Дата публикации 29 декабря 2025 18:28
Зеленский провел разговор с Мерцом — что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудили результат встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом и дальнейшие совместные шаги к приближению мира в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 29 декабря.

Зеленский и Мерц провели разговор

Прежде всего президент и канцлер обсудили результаты переговоров во Флориде.

"Я проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. Спасибо, Фридрих, за советы и постоянную координацию. Конечно, мы обсудили и сегодняшний российский фейк, которым Москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина продолжает двигаться к миру, в то время как Россия продолжает избегать завершения войны.

"Путину надо привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие. Украина делает все, чтобы мир был. России надо перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения", — написал Зеленский.

Напомним, президент подвел итоги встречи с Дональдом Трампом и назвал две договоренности, которых удалось достичь во время переговоров.

А также Зеленский отреагировал на заявление Кремля о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

Владимир Зеленский война в Украине встреча Фридрих Мерц мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
