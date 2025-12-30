Пройшло засідання Рамштайну — Мерц повідомив про результати

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Країни-партнери України провели онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі союзники обговорили безпекову ситуацію та перспективи мирного врегулювання.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в X у вівторок, 30 грудня.

Результати "Рамштайну"

Мерц повідомив, що європейські лідери разом із Канадою працюють над тим, аби досягти прогресу у мирному процесі.

"Сьогодні ми провели подальші консультації з нашими європейськими та канадськими партнерами у Берлінському форматі. Ми просуваємо мирний процес вперед. Прозорість та чесність зараз потрібні від усіх, включаючи Росію", — написав Мерц.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після завершення зустрічі зазначив, що перспективи завершення війни стали більш відчутними.

"Без сумніву, сталися події, які дають підстави для надії, що ця війна може закінчитися, і досить швидко. Але це все ще надія, далеко не на 100% гарантована", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц обговорили результати переговорів України та США у Флориді та подальші кроки до миру.

А також президент України висловився про можливість чотиристоронніх переговорів за участі України, Європи, США та Росії.