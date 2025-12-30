Прошло заседание Рамштайна — Мерц сообщил о результатах

Союзники Украины провели заседание "Рамштайн" — каковы результаты
Страны-партнеры Украины провели онлайн-заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Во время встречи союзники обсудили ситуацию с безопасностью и перспективы мирного урегулирования.
Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в X во вторник, 30 декабря.
Результаты "Рамштайна"
Мерц сообщил, что европейские лидеры вместе с Канадой работают над тем, чтобы достичь прогресса в мирном процессе.
"Сегодня мы провели дальнейшие консультации с нашими европейскими и канадскими партнерами в Берлинском формате. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Прозрачность и честность сейчас нужны от всех, включая Россию", — написал Мерц.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи отметил, что перспективы завершения войны стали более ощутимыми.
"Без сомнения, произошли события, которые дают основания для надежды, что эта война может закончиться, и довольно быстро. Но это все еще надежда, далеко не на 100% гарантированная", — сказал он.
Напомним, накануне Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили результаты переговоров Украины и США во Флориде и дальнейшие шаги к миру.
А также президент Украины высказался о возможности четырехсторонних переговоров с участием Украины, Европы, США и России.
