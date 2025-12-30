Видео
Главная Новости дня Союзники Украины провели заседание "Рамштайн" — каковы результаты

Союзники Украины провели заседание "Рамштайн" — каковы результаты

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:37
Прошло заседание Рамштайна — Мерц сообщил о результатах
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Страны-партнеры Украины провели онлайн-заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Во время встречи союзники обсудили ситуацию с безопасностью и перспективы мирного урегулирования.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в X во вторник, 30 декабря.

Читайте также:

Результаты "Рамштайна"

Мерц сообщил, что европейские лидеры вместе с Канадой работают над тем, чтобы достичь прогресса в мирном процессе.

"Сегодня мы провели дальнейшие консультации с нашими европейскими и канадскими партнерами в Берлинском формате. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Прозрачность и честность сейчас нужны от всех, включая Россию", — написал Мерц.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи отметил, что перспективы завершения войны стали более ощутимыми.

"Без сомнения, произошли события, которые дают основания для надежды, что эта война может закончиться, и довольно быстро. Но это все еще надежда, далеко не на 100% гарантированная", — сказал он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили результаты переговоров Украины и США во Флориде и дальнейшие шаги к миру.

А также президент Украины высказался о возможности четырехсторонних переговоров с участием Украины, Европы, США и России.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
