Мерц у новорічній промові назвав РФ загрозою для всієї Європи

Мерц у новорічній промові назвав РФ загрозою для всієї Європи

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 19:15
Мерц у новорічній промові назвав Росію загрозою для всієї Європи — що сказав
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму щорічному зверненні заявив, що Європа повинна рішучіше відстоювати свої інтереси. Це необхідно на тлі викликів, спричинених російською агресією в Україні

Про це повідомляє Reuters. 

Читайте також:

Мерц попереджає про російську загрозу

З моменту вступу на посаду в травні Мерц допоміг очолити європейські зусилля щодо підтримки України у війні. Берлін також збільшив витрати на оборону з 2023 року, продемонструючи свою готовність взяти на себе більше відповідальності у Європі. У своїй новорічній промові канцлер Німеччини заявив, що "жахлива" російсько-українська війна, яка вирує на порозі Європи, становить пряму загрозу континентальній свободі та безпеці.

"Ми дедалі чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи", — сказав Мерц, додавши, що Німеччина щодня стикається з диверсіями, шпигунством та кібератаками.

Канцлер Німеччини також торкнувся питання партнерства зі Сполученими Штатами, які довгий час були надійним гарантом німецької та європейської безпеки — до моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

"Для нас, європейців, це означає, що ми повинні набагато рішуче захищати та відстоювати свої інтереси самостійно", — сказав Мерц.

Він додав, що Європа повинна керуватися впевненістю, а не страхом, і повинна взяти справу у свої руки. Канцлер Німеччини вказав, що ще одним викликом є протекціонізм у світовій економіці, і що залежність Європи від імпортованої сировини дедалі частіше використовується як політичний важіль проти неї. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили результат зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше ми також інформували, що Фрідріх Мерц повідомив про те, що союзники обговорили безпекову ситуацію на засіданні "Рамштайн". Також були окреслені перспективи мирного врегулювання.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
