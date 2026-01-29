Посол Італії розповів про передачу Україні генераторів

Посол Італії в Україні Карло Формоза. Фото: Посольство Італії в Україні/Facebook

Посол Італії в Україні Карло Формоза розповів про енергетичну допомогу Україні. Він зазначив, що Італія передасть генератори для українських лікарень та виробництв.

Про це Карло Формоза сказав під час брифінгу у Києві, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 29 січня.

Допомога з генераторами від Італії — що відомо

Формоза зазначив, що потужні установки надійдуть до України вже найближчим часом.

Посол розповів, що за допомогою особисто звернувся президент Володимир Зеленський.

"Полегшити людям складні умови — це було зобов'язання, яке взяв безпосередньо наш прем'єр-міністр зовсім нещодавно. Тож це була дуже швидка реакція.

Був запит, зроблений безпосередньо президентом Зеленським. І це відповідь, яку ми змогли підготувати й доставити фізично за дуже короткий час", — прокоментував Формоза.

Раніше ми інформували, що перша партія енергетичного обладнання від Італії надійшла до України — це 78 промислових котлів.

Також ми повідомляли, що Польща передала Україні генератори та обладнання для електроживлення.