Посол Италии рассказал о передаче Украине генераторов

Посол Италии в Украине Карло Формоза. Фото: Посольство Италии в Украине/Facebook

Посол Италии в Украине Карло Формоза рассказал об энергетической помощи Украине. Он отметил, что Италия передаст генераторы для украинских больниц и производств.

Об этом Карло Формоза сказал во время брифинга в Киеве, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 29 января.

Реклама

Читайте также:

Помощь с генераторами от Италии — что известно

Формоза отметил, что мощные установки поступят в Украину уже в ближайшее время.

Посол рассказал, что за помощью лично обратился президент Владимир Зеленский.

"Облегчить людям сложные условия — это было обязательство, которое взял непосредственно наш премьер-министр совсем недавно. Поэтому это была очень быстрая реакция.

Был запрос, сделанный непосредственно президентом Зеленским. И это ответ, который мы смогли подготовить и доставить физически за очень короткое время", — прокомментировал Формоза.

Ранее мы информировали, что первая партия энергетического оборудования от Италии поступила в Украину — это 78 промышленных котлов.

Также мы сообщали, что Польша передала Украине генераторы и оборудование для электропитания.