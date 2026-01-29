Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получила партию генераторов и котлов от Италии

Украина получила партию генераторов и котлов от Италии

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 16:36
Украина получила партию генераторов и котлов от Италии
Посол Италии в Украине Карло Формоза. Фото: МВД Украины

Первая партия энергетического оборудования от Италии поступила в Украину. Она состоит из 78 высокопроизводительных промышленных котлов.

Об этом сообщил посол Италии в Украине Карло Формоза во время брифинга в четверг, 29 января.

Реклама
Читайте также:

Энергетическая помощь

По словам посла, в ближайшие недели и месяцы Италия планирует увеличить общую мощность оборудования до 922 кВт.

"Помощь состоит из 78 высокопроизводительных котлов, и идея состоит в том, что в ближайшие недели или месяцев, достичь общей мощности 922 термических киловатт, которые будут произведены", — пояснил он.

Кроме того, к этой помощи добавят 13 мощных генераторов: десять поступят от системы гражданской защиты, еще три — от частных спонсоров.

Напомним, что Киев получил от польских партнеров генераторы и оборудование для дополнительного электропитания.

А ранее волонтеры из Чехии собрали более 4 миллионов евро на покупку генераторов для Киева.

Италия Украина генераторы помощь энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации