Украина получила партию генераторов и котлов от Италии

Посол Италии в Украине Карло Формоза. Фото: МВД Украины

Первая партия энергетического оборудования от Италии поступила в Украину. Она состоит из 78 высокопроизводительных промышленных котлов.

Об этом сообщил посол Италии в Украине Карло Формоза во время брифинга в четверг, 29 января.

Энергетическая помощь

По словам посла, в ближайшие недели и месяцы Италия планирует увеличить общую мощность оборудования до 922 кВт.

"Помощь состоит из 78 высокопроизводительных котлов, и идея состоит в том, что в ближайшие недели или месяцев, достичь общей мощности 922 термических киловатт, которые будут произведены", — пояснил он.

Кроме того, к этой помощи добавят 13 мощных генераторов: десять поступят от системы гражданской защиты, еще три — от частных спонсоров.

Напомним, что Киев получил от польских партнеров генераторы и оборудование для дополнительного электропитания.

А ранее волонтеры из Чехии собрали более 4 миллионов евро на покупку генераторов для Киева.