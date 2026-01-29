Украина получила партию генераторов и котлов от Италии
Первая партия энергетического оборудования от Италии поступила в Украину. Она состоит из 78 высокопроизводительных промышленных котлов.
Об этом сообщил посол Италии в Украине Карло Формоза во время брифинга в четверг, 29 января.
Энергетическая помощь
По словам посла, в ближайшие недели и месяцы Италия планирует увеличить общую мощность оборудования до 922 кВт.
"Помощь состоит из 78 высокопроизводительных котлов, и идея состоит в том, что в ближайшие недели или месяцев, достичь общей мощности 922 термических киловатт, которые будут произведены", — пояснил он.
Кроме того, к этой помощи добавят 13 мощных генераторов: десять поступят от системы гражданской защиты, еще три — от частных спонсоров.
Напомним, что Киев получил от польских партнеров генераторы и оборудование для дополнительного электропитания.
А ранее волонтеры из Чехии собрали более 4 миллионов евро на покупку генераторов для Киева.
