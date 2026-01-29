Україна отримала партію генераторів та котлів від Італії

Посол Італії в Україні Карло Формоза. Фото: МВС України

Перша партія енергетичного обладнання від Італії надійшла до України. Вона складається з 78 високопродуктивних промислових котлів.

Про це повідомив посол Італії в Україні Карло Формоза під час брифінгу у четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Енергетична допомога

За словами посла, у найближчі тижні та місяці Італія планує збільшити загальну потужність обладнання до 922 кВт.

"Допомога складається з 78 високопродуктивниз котлів, і ідея полягає в тому, що у найближчі тижні чи місяців, досягти загальної потужності 922 термічних кіловат, які будуть вироблені", — пояснив він.

Крім того, до цієї допомоги додадуть 13 потужних генераторів: десять надійдуть від системи цивільного захисту, ще три — від приватних спонсорів.

Нагадаємо, що Київ отримав від польських партнерів генератори та обладнання для додаткового електроживлення.

А раніше волонтери з Чехії зібрали понад 4 мільйони євро на покупку генераторів для Києва.