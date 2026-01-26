Відео
Головна Новини дня У Чехії за чотири дні зібрали 4 млн євро на генератори для Києва

У Чехії за чотири дні зібрали 4 млн євро на генератори для Києва

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 17:54
У Чехії зібрали гроші на допомогу Києву
Петр Павел. Фото: Новини.LIVE

У Чехії волонтери в рамках ініціативи "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна") за чотири дні зуміли зібрати рекордну суму — 100 мільйонів чеських крон, що становить понад 4 мільйони євро. Кошти призначені на придбання генераторів і резервних акумуляторів для Києва.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х.

Збір під назвою SOS Kyjev стартував ввечері 21 січня. Волонтери пояснили, що гроші підуть на термінові потреби столиці України, особливо на підтримку критичної інфраструктури.

Ініціативу підтримав і президент Чехії Петр Павел.

"Сума у ​​100 мільйонів крон, зібрана на генератори для України, — це надзвичайний результат. Це яскраве свідчення здатності чеського суспільства виявляти солідарність у скрутні часи та надавати підтримку туди, де вона найбільше потрібна. Щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги", — написав Павел.

Нагадаємо, що Норвегія передала Україні пакет енергетичної підтримки та 8,3 млрд доларів на 2026 рік.

А також Україна домовилася із Португалією про виділення коштів для закупівлі американської зброї для ЗСУ. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
