У Чехії волонтери в рамках ініціативи "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна") за чотири дні зуміли зібрати рекордну суму — 100 мільйонів чеських крон, що становить понад 4 мільйони євро. Кошти призначені на придбання генераторів і резервних акумуляторів для Києва.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х.

У Чехії зібрали гроші на допомогу Києву

Збір під назвою SOS Kyjev стартував ввечері 21 січня. Волонтери пояснили, що гроші підуть на термінові потреби столиці України, особливо на підтримку критичної інфраструктури.

100 000 000!🙏👏😍🫡

Ініціативу підтримав і президент Чехії Петр Павел.

" Сума у ​​100 мільйонів крон, зібрана на генератори для України, — це надзвичайний результат. Це яскраве свідчення здатності чеського суспільства виявляти солідарність у скрутні часи та надавати підтримку туди, де вона найбільше потрібна. Щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги", — написав Павел.

