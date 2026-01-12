Сибіга розповів, яку допомогу надала Норвегія для України

Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Норвегія оголосила про нову допомогу для України. Зокрема, йдеться про пакет енергетичної підтримки та 8,3 млрд доларів на 2026 рік.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у понеділок, 12 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Допомога для України від Норвегії

Сибіга подякував очільнику МЗС Норвегії за те, що він одним із перших відвідав Україну на початку 2026 року.

"Але ще важливіше те, що Норвегія допомагає Україні пройти цю надзвичайно складну зиму. Попри спроби Росії використати холод як зброю, ми знаємо, що в нас є надійні союзники. Оголошений сьогодні урядом Норвегії новий пакет енергетичної підтримки України дуже вчасний", — зазначив він.

За його словами, цей пакет допоможе посилити стійкість України та суспільства. Це продовження сталої енергетичної підтримки від Осло.

Сибіга нагадав, що минулого року саме норвежці прийшли на допомогу, коли Україні потрібно було терміново закупити додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону.

"У грудні норвезький парламент затвердив 8,3 млрд доларів для підтримки України на 2026 рік. Норвегія є лідером ініціативи ППО з загальним внеском 850 млн доларів. Загалом майже 17 млрд за два роки. Це потужна підтримка та внесок у безпеку та мир у всій Європі", — заявив глава МЗС України.

За його словами, така підтримка дає українцям віру в те, що ми не одні.

Сторони у ході переговорів обговорили пріоритети співпраці на цей рік та реалізацію спільних проєктів. Країни планують нарощувати інвестиційний потенціал і взаємовигідне партнерство, особливо у сферах безпеки, оборони та технології.

"Україна та Норвегія вже мають низку спільних оборонних проєктів. Сьогодні в наших переговорах брали участь провідні українські оборонні компанії. Ми бачимо потенціал взаємовигідної співпраці і для норвезьких компаній, і для українських. І ця взаємодія безумовно робить нас сильнішими, незалежнішими і має величезні перспективи", — каже Сибіга.

Сторони приділили особливу увагу також посиленні ППО України, оскільки це не лише захист життів, але й інвестиція в мир та безпеку всієї Європи.

Крім того, вони говорили про посилення санкційного тиску на Росію. Війна в Україні триває вже довше, ніж радянсько-німецька.

"Водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі за ці майже чотири роки. Зараз час обʼєднати всі зусилля для примусу Москви до миру", — додав міністр.

Нагадаємо, 12 січня до Києва з офіційним візитом прибув очільник МЗС Норвегії. Разом з делегацією він взяв участь у вшануванні памʼяті загиблих.

А у грудні український лідер Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере дипломатичну роботу.