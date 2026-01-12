Сибига рассказал, какую помощь оказала Норвегия Украине

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Норвегия объявила о новой помощи для Украины. В частности, речь идет о пакете энергетической поддержки и 8,3 млрд долларов на 2026 год.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде в понедельник, 12 января, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Помощь для Украины от Норвегии

Сибига поблагодарил главу МИД Норвегии за то, что он одним из первых посетил Украину в начале 2026 года.

"Но еще важнее то, что Норвегия помогает Украине пройти эту чрезвычайно сложную зиму. Несмотря на попытки России использовать холод как оружие, мы знаем, что у нас есть надежные союзники. Объявленный сегодня правительством Норвегии новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременный", — отметил он.

По его словам, этот пакет поможет усилить устойчивость Украины и общества. Это продолжение постоянной энергетической поддержки от Осло.

Сибига напомнил, что в прошлом году именно норвежцы пришли на помощь, когда Украине нужно было срочно закупить дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона.

"В декабре норвежский парламент утвердил 8,3 млрд долларов для поддержки Украины на 2026 год. Норвегия является лидером инициативы ПВО с общим взносом 850 млн долларов. В общем почти 17 млрд за два года. Это мощная поддержка и вклад в безопасность и мир во всей Европе", — заявил глава МИД Украины.

По его словам, такая поддержка дает украинцам веру в то, что мы не одни.

Стороны в ходе переговоров обсудили приоритеты сотрудничества на этот год и реализацию совместных проектов. Страны планируют наращивать инвестиционный потенциал и взаимовыгодное партнерство, особенно в сферах безопасности, обороны и технологии.

"Украина и Норвегия уже имеют ряд совместных оборонных проектов. Сегодня в наших переговорах принимали участие ведущие украинские оборонные компании. Мы видим потенциал взаимовыгодного сотрудничества и для норвежских компаний, и для украинских. И это взаимодействие безусловно делает нас сильнее, независимее и имеет огромные перспективы", — говорит Сибига.

Стороны уделили особое внимание также усилению ПВО Украины, поскольку это не только защита жизней, но и инвестиция в мир и безопасность всей Европы.

Кроме того, они говорили об усилении санкционного давления на Россию. Война в Украине продолжается уже дольше, чем советско-германская.

"В то же время агрессор не достиг ни одной стратегической цели за эти почти четыре года. Сейчас время объединить все усилия для принуждения Москвы к миру", — добавил министр.

Напомним, 12 января в Киев с официальным визитом прибыл глава МИД Норвегии. Вместе с делегацией он принял участие в чествовании памяти погибших.

А в декабре украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере дипломатическую работу.