Разговор Зеленского и премьера Норвегии — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили дипломатическую работу, которая была на днях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Разговор Зеленского с премьером Норвегии

Зеленский рассказал, что украинская команда работала с американской стороной во Флориде. Также были приглашены европейские представители. По словам президента, в этом направлении мы движемся достаточно оперативно.

"Важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что настоящие сигналы от России только негативные — штурмы на фронте, российские военные преступления в приграничье и удары по нашей инфраструктуре только продолжаются. Нужно, чтобы об этом все в мире не молчали.

"Благодарен Норвегии за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать нам и с энергетической устойчивостью, спасибо. Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке нашей дипломатической команды стоит провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами. Благодарен всем, кто с Украиной! Спасибо, Йонас!" — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский подытожил неделю атак РФ и поддержку от партнеров. Оккупанты выпустили около 1300 ударных дронов.

Также президент рассказал, что Россия усиливает удары по Одесской области. Глава государства анонсировал усиление обороны региона и кадровые изменения в командовании на этом направлении.