Розмова Зеленського та прем'єра Норвегії — що обговорили

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії переговори зі США
Президент України Володимир Зеленський 21 грудня провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили дипломатичну роботу, яка була цими днями.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Розмова Зеленського з прем'єром Норвегії
Зеленський розповів, що українська команда працювала з американською стороною у Флориді. Також були запрошені європейські представники. За словами президента, в цьому напрямку ми рухаємось достатньо оперативно.
"Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку", — наголосив глава держави.
Він додав, що справжні сигнали від Росії лише негативні — штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.
"Вдячний Норвегії за готовність допомагати надалі як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую. Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Вдячний усім, хто з Україною! Дякую, Йонасе!" — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський підсумував тиждень атак РФ і підтримку від партнерів. Окупанти випустили близько 1300 ударних дронів.
Також президент розповів, що Росія посилює удари по Одещині. Глава держави анонсував посилення оборони регіону та кадрові зміни у командуванні на цьому напрямку.
