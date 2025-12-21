Розмова Зеленського та прем'єра Норвегії — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили дипломатичну роботу, яка була цими днями.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з прем'єром Норвегії

Зеленський розповів, що українська команда працювала з американською стороною у Флориді. Також були запрошені європейські представники. За словами президента, в цьому напрямку ми рухаємось достатньо оперативно.

"Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку", — наголосив глава держави.

Він додав, що справжні сигнали від Росії лише негативні — штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

"Вдячний Норвегії за готовність допомагати надалі як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую. Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Вдячний усім, хто з Україною! Дякую, Йонасе!" — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський підсумував тиждень атак РФ і підтримку від партнерів. Окупанти випустили близько 1300 ударних дронів.

Також президент розповів, що Росія посилює удари по Одещині. Глава держави анонсував посилення оборони регіону та кадрові зміни у командуванні на цьому напрямку.