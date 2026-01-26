Петр Павел. Фото: Новости.LIVE

В Чехии волонтеры в рамках инициативы "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина") за четыре дня сумели собрать рекордную сумму — 100 миллионов чешских крон, что составляет более 4 миллионов евро. Средства предназначены на приобретение генераторов и резервных аккумуляторов для Киева.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в соцсети Х.

В Чехии собрали деньги на помощь Киеву

Сбор под названием SOS Kyjev стартовал вечером 21 января. Волонтеры объяснили, что деньги пойдут на срочные нужды столицы Украины, особенно на поддержку критической инфраструктуры.

100 000 000!🙏👏😍🫡 pic.twitter.com/j2CmrMuOgN - Dárek pro Putina (@DarPutinovi) 25 января 2026 года

Инициативу поддержал и президент Чехии Петр Павел.

" Сумма в 100 миллионов крон, собранная на генераторы для Украины, — это чрезвычайный результат. Это яркое свидетельство способности чешского общества проявлять солидарность в трудные времена и оказывать поддержку туда, где она больше всего нужна. Спасибо всем, кто присоединился к этой помощи", —написал Павел.

Напомним, что Норвегия передала Украине пакет энергетической поддержки и 8,3 млрд долларов на 2026 год.

А также Украина договорилась с Португалией о выделении средств для закупки американского оружия для ВСУ.