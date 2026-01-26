Видео
В Чехии за четыре дня собрали 4 млн евро на генераторы для Киева

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:54
В Чехии собрали деньги на помощь Киеву
Петр Павел. Фото: Новости.LIVE

В Чехии волонтеры в рамках инициативы "Darek pro Putina" ("Подарок для Путина") за четыре дня сумели собрать рекордную сумму — 100 миллионов чешских крон, что составляет более 4 миллионов евро. Средства предназначены на приобретение генераторов и резервных аккумуляторов для Киева.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в соцсети Х.

Сбор под названием SOS Kyjev стартовал вечером 21 января. Волонтеры объяснили, что деньги пойдут на срочные нужды столицы Украины, особенно на поддержку критической инфраструктуры.

Инициативу поддержал и президент Чехии Петр Павел.

"Сумма в 100 миллионов крон, собранная на генераторы для Украины, — это чрезвычайный результат. Это яркое свидетельство способности чешского общества проявлять солидарность в трудные времена и оказывать поддержку туда, где она больше всего нужна. Спасибо всем, кто присоединился к этой помощи", —написал Павел.

Напомним, что Норвегия передала Украине пакет энергетической поддержки и 8,3 млрд долларов на 2026 год.

А также Украина договорилась с Португалией о выделении средств для закупки американского оружия для ВСУ.

Чехия финансовая помощь генераторы денежная помощь Петр Павел
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
