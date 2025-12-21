Видео
Португалия выделит средства на закупку для Украины оружия США

Португалия выделит средства на закупку для Украины оружия США

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 13:58
Португалия внесет вклад в механизм PURL — какая сумма
Нуну Мело и Денис Шмыгаль. Фото: x.com/Denys_Shmyhal

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился со своим португальским коллегой Нуну Мело, который объявил о выделении средств для закупки американского оружия для ВСУ. Речь идет об инициативе PURL.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсети X в воскресенье, 21 декабря.

Читайте также:

Португалия внесет средства в PURL

Шмыгаль поблагодарил Мело за визит в Киев и выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, которая была объявлена во время заседания UDCG, а также готовность сделать вклад в механизм PURL. Речь идет о сумме в размере 50 миллионов евро.

"Отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции", — рассказал Шмыгаль.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества, в частности в сфере обороны, перспективы взаимовыгодных проектов и долгосрочного развития возможностей.

"Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку!" — добавил министр обороны Украины.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Украина получила от Австралии 49 боевых танков M1A1 Abrams. Их стоимость составляет примерно в 245 миллионов долларов.

А недавно лидер США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который также предусматривает помощь Украине.

Денис Шмыгаль Португалия военная помощь деньги Украина PURL
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
