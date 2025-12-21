Португалія зробить внесок до механізму PURL — яка сума

Нуну Мело та Денис Шмигаль. Фото: x.com/Denys_Shmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм португальським колегою Нуну Мело, який оголосив про виділення коштів для закупівлі американської зброї для ЗСУ. Йдеться про ініціативу PURL.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережі X у неділю, 21 грудня.

Португалія внесе кошти в PURL

Шмигаль подякував Мело за візит до Києва та висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, яка була оголошена під час засідання UDCG, а також готовність зробити внесок до механізму PURL. Йдеться про суму у розмірі 50 мільйонів євро.

"Відзначив важливість рішення Португалії спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції", — розповів Шмигаль.

Сторони обговорили продовження співпраці, зокрема у сфері оборони, перспективи взаємовигідних проєктів та довгострокового розвитку спроможностей.

"Окремо зупинилися на критичних потребах оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури. Вдячний Португалії за підтримку!" — додав міністр оборони України.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна отримала від Австралії 49 бойових танків M1A1 Abrams. Їх вартість становить приблизно в 245 мільйонів доларів.

А нещодавно лідер США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на наступний рік, який також передбачає допомогу Україні.