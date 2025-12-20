Австралія секретно передала Україні танки Abrams – деталі

Танки Abrams. Фото: Міноборони Австраліі

Австралійські сили оборони (ADF) передали Україні 49 бойових танків M1A1 Abrams. Це було зроблено в межах пакета військової допомоги від Австралії.

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

Реклама

Читайте також:

Військова допомога Україні

Вартість 49 танків M1A1 Abrams становить приблизно в 245 мільйонів доларів. Вони є частиною загальної суми допомоги Австралії, наданої з початку конфлікту, на суму понад 1,7 мільярда доларів, з яких понад 1,5 мільярда доларів — це військова допомога. Командувач цієї операції, полковник Джеймс Сміт заявив, що операція з перевезення танків з Австралії до Європи була масштабною логістичною вправою.

Військові перед танками M1A1 Abrams. Фото: Міністерство оборони Австралії

"Це величезне завдання — доставити 60-тонний танк через півсвіту та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовий до використання", — сказав полковник Сміт.

Військовий Австралії за башенною установкою танка M1A1 Abrams. Фото: Міністерство оборони Австралії

Більшість танків прибула до України в липні, багато з них вже були розгорнуті на передовій. Останній транш було передано лише кілька днів тому та підготовлено до бою. Поставка останнього M1A1 Abrams відбулася після того, як уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 95 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні військову допомогу на понад 70 мільйонів доларів.

Раніше ми також інформували, що Міністр оборони Деніс Шмигаль висловив подяку уряду Австралії за танки Abrams.