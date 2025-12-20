Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість

Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 08:13
Австралія секретно передала Україні танки Abrams – деталі
Танки Abrams. Фото: Міноборони Австраліі

Австралійські сили оборони (ADF) передали Україні 49 бойових танків M1A1 Abrams. Це було зроблено в межах пакета військової допомоги від Австралії

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

Реклама
Читайте також:

Військова допомога Україні

Вартість 49 танків M1A1 Abrams становить приблизно в 245 мільйонів доларів. Вони є частиною загальної суми допомоги Австралії, наданої з початку конфлікту, на суму понад 1,7 мільярда доларів, з яких понад 1,5 мільярда доларів — це військова допомога. Командувач цієї операції, полковник Джеймс Сміт заявив, що операція з перевезення танків з Австралії до Європи була масштабною логістичною вправою.

Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість - фото 1
Військові перед танками M1A1 Abrams. Фото: Міністерство оборони Австралії

"Це величезне завдання — доставити 60-тонний танк через півсвіту та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовий до використання", — сказав полковник Сміт.

Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість - фото 2
Військовий Австралії за башенною установкою танка M1A1 Abrams. Фото: Міністерство оборони Австралії

Більшість танків прибула до України в липні, багато з них вже були розгорнуті на передовій. Останній транш було передано лише кілька днів тому та підготовлено до бою. Поставка останнього M1A1 Abrams відбулася після того, як уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 95 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні військову допомогу на понад 70 мільйонів доларів.

Раніше ми також інформували, що Міністр оборони Деніс Шмигаль висловив подяку уряду Австралії за танки Abrams

Австралія військова допомога танки допомога Abrams
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації